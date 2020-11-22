5 bin liralık yardım

İzmir’de, özellikle 1999 yılından önce yapılan binaların dönüşümünü kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik düzenleme Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gündeme alındı. Başkan Tunç Soyer’in gerekli imar düzenlemelerinin araştırılması için verdiği önerge ilgili komisyonlarda görüşülecek. Bu önergenin özellikle İmar Komisyonu’nda görüşüleceğini söyleyen Soyer, “AK Partili, MHP’li, İYİ Partili ve CHP’li meclis üyelerimizden ricam şu; el birliği ile hepimiz üzerinde çalışıp, sadece komisyona bırakmadan çözüme kavuşturalım. Geniş kapsamlı bir önergeyi gündeme getiriyoruz. Herkesin elini taşın altına koyup bu gündem maddesi ile ilgili fikir geliştirmesini hayal ediyorum. Bunu hep beraber çözeceğimize inancım tam” dedi.



AFAD tespit edecek



Evleri orta derece hasarlı ailelere 5 bin lira nakdi yardım yapılmasına yönelik madde de hukuk ile plan ve bütçe komisyonlarına sevk edildi. Önergenin komisyonlarda görüşüldükten sonra meclisten geçmesi halinde Büyükşehir, AFAD’ın tespitlerine göre kira desteğinde bulunacak.



Soyer, meclis toplantısının sonunda koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı gönüllü karantina çağrısını yineledi. Virüsün çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Soyer, “Lütfen kendinize, ailelerinize dikkat edin. Rakamlar ürkütüyor. Tüm İzmirlilere bu çağrıyı yapıyorum. Gönüllü karantina uygulanmasını tavsiye etmiştim. Yine hatırlatıyorum. Sadece sokağa çıkma serbestisinin olduğu saatlerde değil mecbur kalmadıkça özellikle yaşlı yurttaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasınlar” dedi.



Yunanistan ile İzmir dayanışmayı artıracak



Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu’na atanan Despoina Balzika, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Afetlerde dayanışmanın önemine vurgu yapan Balzika ve Soyer, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için görüş alışverişinde bulundu. Ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasında kardeş kent çalışmalarının başlatılması üzerine konuşan Balzika ve Soyer, 2021’de İzmir’de düzenlenecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi için işbirliği yapabileceklerini belirtti.



‘Akdeniz, bizi birleştiriyor’



Çevrimiçi olarak düzenlenen Barcelona +25 Avrupa-Akdeniz Ortaklığındaki Şehirler söyleşisine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz’in birleştirici özelliğine dikkat çekti. “Bütün denizler insanları birbirinden ayıran, aşılması gereken bir engel olarak tarih içerisinde ortaya çıkmıştır” diyen Soyer, “Akdeniz tam tersi bir deniz oldu. Birleştirici bir deniz oldu. İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihinde her zaman Akdeniz ile haşır neşir olmak var. İbni Haldun’un ‘Coğrafya kaderdir tespiti bu anlamda İzmir için de doğru bir tespittir” ifadelerini kullandı.



‘Yönetimler ayrıştırıyor’



Soyer, konuşmasında demokrasinin önemine değindi, “Günümüzde bütün dünyada otoriter yönetimler güçleniyor. Otoritenin yaptığı en önemli hamle, ötekiler yaratmak. Bu bir tuzak. Çünkü özellikle Akdeniz coğrafyasında bizi birbirimizden ayıran sebeplerden daha çok birleştiren sebepler var. Bunların başında farklılıklarla bir arada yaşama, Akdeniz’in güçlü kültürü bulunuyor. Bizi birbirimize bağlayan sebepleri daha çok öne çıkarmamız lazım” dedi.



Uygun fiyatlı dil kursları



Büyükşehir’in Akdeniz Dilleri Akademisi ile İzmirlilerin İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Yunanca’yı düşük ücretler karşılığında öğrenebildiklerini sözlerine ekleyen Soyer, bu şekilde kültürleri yakınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.