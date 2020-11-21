5 bin yeni konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde İzmir depremindeki hasar tespit çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım ya da hasar tespit etmediklerini dile getiren Kurum, “Ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30’u 1990-2000 arasında, yüzde 70’i ise 1990 öncesinde yapılmış” dedi.

145 bin 677 bina ile 737 bin 291 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

‘Gelecek yıla hazır’

“930 personelimizle yürüttüğümüz çalışmalarda; ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 647 bina ile 4 bin 556 bağımsız bölüm tespit ettik. 6 bin 465 az hasarlı, 676 orta hasarlı binamız var. Bugün itibarıyla eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini başlattık. İlk etapta yapılacak 5 bin konut için projeler hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşüm bu ay içerisinde başlıyor. İlaveten, İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımızda, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun yeni konutlarımızı da eş güdümlü bir şekilde başlatıp bir yıl içerisinde İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz” dedi.

Meydana gelen depremi haber alır almaz ilgili tüm bakanların oraya hareket ettiğini ve olayın ardından ekiplerin sahada hızlı şekilde bir koordinasyon içerisinde çalışmaya başladığını sözlerine ekleyen Kurum, görev alan 8 bin arama kurtarma personeli ile birlikte; mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina İzmir’in yaralarını sarmak için çalıştıklarını ifade etti. İzmir’in de dahil olduğu doğal afetlerden etkilenen bölgelere 165 milyon lira aktarıldı.

10 günde tamamlandı

İzmir’de yıkıma neden olan depremin ikinci gününde binaları tek tek incelemeye başladıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Toplam 109 bin binayı ve 580 bin bağımsız bölümü 10 günde inceledik. Son tespitlerimize göre, kentteki yaklaşık 40 bin bağımsız bölümün acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bu sayı da 19 bin 500 binaya denk geliyor” diye konuştu.