5 dakika daha dayanamadı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir’de denetimler sıklaştı. Büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü. Kentte ihlallerden dolayı bin 704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira cezası kesildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında da adli işlem uygulandığı bildirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin durdurdukları vatandaşa, 3 bin 150 lira ceza kesildi.