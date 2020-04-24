5 dakikada test!

İzmir’de yerli bir firma, daha hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip koronavirüs tanı kiti geliştirdi ve TÜBİTAK’tan destek aldı. Menderes’te, İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren Türklab firmasının Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, “Aylık hedeflediğimiz en az 3 milyon adet Kovid-19 test kiti üretmek” dedi. Firmanın İş Geliştirme ve Satış Müdürü Berna Demirkaya da, “Normalde klasik hızlı teşhis kitleri 15 dakikada sonuç verir. Bizim ürettiğimiz 5 dakikaya kadar sonucu okunabilir hale getiriyor” diye konuştu.