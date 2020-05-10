10.05.2020 - 00:02 |
5 kişiye sandalye
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Çavdar Mahallesi’nden Ali Yıkılmaz, Savuca Mahallesi’nden Feride Kucak, Yenicami Mahallesi’nden Saime Temel, Çeltikçi Mahallesi’nden Oğuz Efe Yeşilyurt ve Bakiye Bilir’e tekerlekli sandalye hediye etti.
Başkan Tuncel, “Destek elimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın omuzlarından eksik etmeyeceğiz. Yeterki bize ulaşıp, sıkıntılarını veya ihtiyaçlarını iletsinler. Tüm hayırseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.