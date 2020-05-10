5 kişiye sandalye

Başkan Tuncel, “Destek elimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın omuzlarından eksik etmeyeceğiz. Yeterki bize ulaşıp, sıkıntılarını veya ihtiyaçlarını iletsinler. Tüm hayırseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.