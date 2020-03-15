15.03.2020 - 00:02 |
5 mahalleye daha doğalgaz geliyor
Manisa Saruhanlı’da 2020 yılında Atatürk, Saruhan, Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallelerinde toplam 52 sokağa doğalgaz verilecek.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. görevlilerince ikinci etap kazı çalışmalarının başladığı alanda inceleme yaptı, “Hayırlı olsun” dedi. Başkan Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla devlet hastanesini de ziyaret etti, Başhekim Salim Babuş ve çalışanlara karanfil verdi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.