5 mahalleye daha doğalgaz geliyor

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. görevlilerince ikinci etap kazı çalışmalarının başladığı alanda inceleme yaptı, “Hayırlı olsun” dedi. Başkan Bilgin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla devlet hastanesini de ziyaret etti, Başhekim Salim Babuş ve çalışanlara karanfil verdi.