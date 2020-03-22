5 ton sahte dezenfektan

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Pınarbaşı’nda polisin yaptığı operasyonda, sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı

tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.