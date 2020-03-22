22.03.2020 - 00:01 |
5 ton sahte dezenfektan
Pınarbaşı’nda polisin yaptığı operasyonda, sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Pınarbaşı’nda polisin yaptığı operasyonda, sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı
tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.