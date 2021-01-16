5 yılda 30 bin aile

Pamukkale Belediyesi, 5 yıl önce kurduğu Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. ‘Gıda Bankacılığı’ kapsamında faaliyetlerine devam eden Pamukkale Sosyal Market, 2016 yılının Haziran ayından bu yana 30 bin aileye hizmet verdi. Özellikle koronavirüs tedbirleri çerçevesinde işyerleri kapanan ya da işleri bozulan esnafa gıda ve temizlik maddelerinden oluşan paketlerle destek sağlandı. Pamukkale Belediyesi ekipleri, sadece 2020 yılında yaklaşık 7 bin kişiye erzak ve temizlik ürünlerinden oluşan paketler ulaştırdı. Yine aynı dönemde Sosyal Market’in giyim bölümünden bine yakın kişi ihtiyacı olan yeni kıyafetlere ücretsiz olarak ulaştı. Sosyal Market’le Elazığ ve İzmir’deki depremzede vatandaşlara da destek olduklarını kaydeden Başkan Avni Örki, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hep yanındayız” dedi.

Örki’nin konuğu muhtarlar oldu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni örki, Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Muhtarları vatandaşlara hizmet yolunda yol arkadaşı olarak gördüklerini ifade eden Örki, “Muhtarlarımızın görüşleri önemli” dedi.