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    HaberlerEge Haberleri 50 bin haneye elektrik
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    11.02.2021 - 00:04 |

    50 bin haneye elektrik

    50 bin haneye elektrik

    Balıkesir Altıeylül’de Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan ve metan gazını enerjiye dönüştüren tesis, atıkları işleyip 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Çöplerin daha önce kentin farklı noktalarında vahşi depolama alanlarında biriktirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Projemizle,  2019 yılının kasım ayından itibaren, koku olarak şehre yayılan metan gazını enerjiye dönüştürüyoruz. Verimliliği giderek artıyor. Biyokütle diye adlandırdığımız hayvan atıklarından tutun evsel atıkların tümüne kadar, hepsi çevreyi kirletici unsur olmaktan çıktı” dedi.

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