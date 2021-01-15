50 bin sağlıkçıya koruma

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, İzmir’de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca analizleri tamamlandıktan sonra “Acil Kullanım Onayı” verilen aşı, 30 ilçedeki hastanelere dağıtıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşılamanın başladığını belirten Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, “Hastanemizde toplam 4 bin 400 sağlık çalışanına aşı yapılacak. Günde yaklaşık bin kişiye aşı yapmayı ve aşıları 3 günde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. İzmir’de 50 bine yakın sağlık çalışanının ilk doz aşılarını olacağı öğrenildi.

Tedbirlere devam

Öte yandan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, aşılamanın yapılmaması halinde ağır hasta ve vefat sayısının tekrar yükselebileceğini söyledi. Aşılanmayanların hastalık geçirme olasılığının aşı olanlara göre anlamlı oranda yüksek olduğunu dile getiren Erensoy, “Aşı, ya Kovid-19 hastalığını engelliyor ya da hafif veya bulgusuz geçirmeyi sağlıyor ancak virüs bulaşmasını engelleyememe ihtimali olduğundan, aşılansak bile korunmaya devam etmeliyiz” dedi. l AA