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    HaberlerEge Haberleri 50 günde 90 bin haneye gıda yardımı
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    23.02.2021 - 00:02 |

    50 günde 90 bin haneye gıda yardımı

    50 günde 90 bin haneye gıda yardımı

    Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, yurttaşların özellikle gıda paketi talebinde bulunduğunu, bunun yanı sıra soba, battaniye ve odun isteyenlerin de olduğunu söyledi. Gıdaya talebin hiç bitmediğini belirten Aydın, “Günlük başvuru sayısı bin 500’ün altına düşmüyor. Bazı günler başvuru sayısı 9 bini buluyor. Taleplere yetişiyoruz. Bir günde 5 bin hanenin kapısı çalınıyor. Bu hafta sonu toplam 10 bin hanenin kapısını çaldık. Bizİzmir ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden alınan gıda ve hijyen paketi talepleri, en geç 2 gün içerisinde yurttaşlara ulaştırılıyor” dedi.

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