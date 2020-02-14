Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda hepimiz görürüz; sporcular alana gelir ve birçok dalda saniyeler içinde yapmaları gerekeni yapıp madalya kazanmayı umar. Bunu neden mi söylüyorum?



Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandıran İbrahim Çolak’ın altın madalyasından esinlendim de ondan...



1995 yılında İzmir’de doğan başarılı sporcumuz, madalyayı kazanmak için yetenek ve tecrübesini ne kadar süre boyunca sergiledi dersiniz? Futbol gibi 90 dakika mı? Yahut basketboldaki bir periyot süresi kadar mı? Hayır hayır, bunlar onun sporu için çok uzun süreler...



İbrahim Çolak, altın madalya için tam 50 saniye mücadele etti. 50 saniyede madalya almak... Kulağa cezbedici geliyor değil mi? O halde bir de İbrahim’e kulak verelim: 50 saniye için 19 yıl çalıştım! Bakın arkadaşlar, bu sözü çerçeveletip okullara asmalıyız. Spor salonlarına pano yaptırmalıyız. Beden eğitimi derslerinde müfredatın içinde kullanmalıyız, ama mutlaka kullanmalıyız.



Çünkü, her sene haldır huldur çocuklarımızı farklı sporların kurslarına gönderip, sonra da okul dönemi başlayınca “Aman derslerine engel olmasın” deyip alarak ne çocuklarımızı spora alıştırabiliriz ne de Türk sporuna hizmet edebiliriz.



İşte bu sebepten dolayı 19 yıl emek veren İbrahim gibi, geçen hafta kaleme aldığım Atakan gibi, çocuklarımızı minik yaşlarda spora başlatmamız ve devamını getirmemiz çok önemli. Peki, bu konuda görev sadece ailelerin mi? Hayır. Özellikle devlete ve yerel yönetimlere de çok işler düşüyor. Örneğin, İzmir Büyükşehir Belediyespor... İçinde öyle güzel başarı hikâyeleri var ki, gözleriniz dolu dolu okur ya da dinlersiniz. Dar gelirli ailelerin çocuklarının hem evlerine nasıl bir güneş gibi doğduğunu hem de ay-yıldızlı formayla göğsümüzü kabarttığını gördüğünüzde anlayacaksınız ki spor bir hobi değil, bir yaşam biçimi ve disiplindir. Yeter ki erken yaşta başlasın, istikrarla devam etsin. Fiziksel bir engel yoksa başarı mutlaka gelecektir.



Not: Haftaya, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu çocukları anlatacağım.