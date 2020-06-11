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    HaberlerEge Haberleri ‘500 bin değil, 50 bin araç’
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    11.06.2020 - 00:03 |

    ‘500 bin değil, 50 bin araç’

    Bodrum’a normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çok sayıda kişi giriş yaptı, bazı yayın kuruluşlarınca 10 günde 500 bin aracın ilçeye giriş yaptığı ileri sürüldü.

    ‘500 bin değil, 50 bin araç’

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yılmaz, “İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın günlük araç çıkışı olmaktadır. Bu sayıların sürekli abartılmasının, 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin amacının ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz” dedi.

    Ekonomi normalleşmedi

    Yerli ve yabancı turistle ikinci konut sahiplerinin gelmediği Bodrum’da ekonomik hayatın normalleşmesinin mümkün olmadığını belirten Yılmaz, “Bodrum sezonun başlaması ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte misafirlerini bekliyor” diye konuştu. 

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