‘500 bin değil, 50 bin araç’

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yılmaz, “İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın günlük araç çıkışı olmaktadır. Bu sayıların sürekli abartılmasının, 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin amacının ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz” dedi.



Ekonomi normalleşmedi



Yerli ve yabancı turistle ikinci konut sahiplerinin gelmediği Bodrum’da ekonomik hayatın normalleşmesinin mümkün olmadığını belirten Yılmaz, “Bodrum sezonun başlaması ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte misafirlerini bekliyor” diye konuştu.