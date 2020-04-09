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    HaberlerEge Haberleri 500 firma başvurdu
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    09.04.2020 - 00:03 |

    500 firma başvurdu

    TTO Başkanı Olgun, ilçedeki işletmelere, “Çalışanları ücretsiz izne çıkarmayın, Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanın” dedi

    500 firma başvurdu

    Çalışanların koronovirüsten dolayı işini kaybetmemesi için hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği’ne Torbalı’daki firmalar büyük ilgi gösteriyor. Firmaların  başvuruda bulunduğu İŞKUR Torbalı Hizmet Merkezi’ni ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, yoğun tempoda çalışan personele tatlı ikram etti.

    Mayısta ödenecek

    Firmalara, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurmaları için çağrıda bulunan Olgun, “Çalışanları işten çıkarmak veya ücretsiz izne çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanılırsa, üç aya kadar maaşların yüzde 60’ı devlet tarafından ödenecek. Torbalı’da 500 firma, çalışanlarının mağdur olmaması için İŞKUR’a başvuruda bulundu. Tüm başvuruları tek tek değerlendirmeye alan kurum, mayıs itibari ile maaşların yüzde 60’ını ödeyecek” dedi.

    Ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek.

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