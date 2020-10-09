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    HaberlerEge Haberleri ‘500 gün’ sunumu
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    09.10.2020 - 07:00 |

    ‘500 gün’ sunumu

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi, 500 günlük hizmet raporunu sundu, sürdürülen projelerle ilgili bilgi verdi.

    ‘500 gün’ sunumu

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi, 500 günlük hizmet raporunu sundu, sürdürülen projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Kayalar, “İlçe Başkanımız Kemal Koç ile birlikte Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde parti temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Yoğun geçen Ankara mesaimiz kapsamında genel başkanımızın esnafın sorunlarına ve çözüm önerilerine değindiği grup toplantısına katıldık, genel başkan yardımcılarımızla bir araya geldik.
    Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da misafiri olduk. Kendisine 500 günde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi anlattık, gelecek projelerimiz hakkında da bilgi verdik. Göstermiş olduğu ilgi ve verdiği destekten ötürü kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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