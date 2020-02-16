500 hasta şifa buldu

İzmir Kent Hastanesi, 2010 yılından bu yana 500 vakaya ulaştı. Op. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Op. Dr. Uğur Saraçoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, koordinatörler Havva Kara, Pınar Eroğluer Akçam’dan oluşan böbrek nakli ekibi ile nakil sürecinin değişik aşamalarında görev alan hemşireden teknisyene, patoloji uzmanından diş hekimine yaklaşık 30 sağlık çalışanının katılımıyla kutlandı. 500. nakil pastası kesildi.



Op. Dr. Özgü, “En büyük arzumuz kadavradan bağışların ve buna paralele kadavradan nakillerin artması” dedi.



Canlı vericili böbrek nakillerinde donörlerin yarıdan fazlasının kadın olduğunu belirten Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok da, şunları söyledi:



Anneler ilk sırada bulunuyor



“Böbrek nakli olan hastaların yüzde 69’u erkek. Onlara şifa olanlar da öncelikle anneleri ve eşleri. Bu da kadınların koşulsuz fedakarlıklarını gösteriyor. Kadavradan bağışların yetersiz olması nedeniyle zorunluluktan canlı vericili nakillere yönelirken, hiç donörü olmayan hastalara çapraz nakil alternatifini sunuyoruz.”