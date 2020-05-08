08.05.2020 - 00:02 |
500 koli erzak
Dayanışma kampanyalarına İzmir’deki Hırıstiyan Cemaati Lideri Ertan Çevik de katıldı. Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başkanı Çevik, İzmirli işadamı Yalçın Sevimli ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 kolilik erzak paketini Kızılay’a, 400 kişilik paketi de STK’lara teslim etti, “Türkiye, büyüklüğünü salgında da gösterdi” dedi.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.