500 koli erzak

Dayanışma kampanyalarına İzmir’deki Hırıstiyan Cemaati Lideri Ertan Çevik de katıldı. Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başkanı Çevik, İzmirli işadamı Yalçın Sevimli ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 kolilik erzak paketini Kızılay’a, 400 kişilik paketi de STK’lara teslim etti, “Türkiye, büyüklüğünü salgında da gösterdi” dedi.