500 metrelik kuyruk

Girişler tek noktadan yapıldı, tezgah araları da 3 metre olarak ayarlandı. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde, pazaryerine esnafın en fazla iki katı kadar vatandaş alındı. Girişte yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. l İPEK YAVAŞ DHA