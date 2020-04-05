05.04.2020 - 00:01 |
500 metrelik kuyruk
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulandı.
Girişler tek noktadan yapıldı, tezgah araları da 3 metre olarak ayarlandı. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde, pazaryerine esnafın en fazla iki katı kadar vatandaş alındı. Girişte yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. l İPEK YAVAŞ DHA
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal Adana Adana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.