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    HaberlerEge Haberleri 500 metrelik kuyruk
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    05.04.2020 - 00:01 |

    500 metrelik kuyruk

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

    500 metrelik kuyruk

    Girişler tek noktadan yapıldı, tezgah araları da 3 metre olarak ayarlandı. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde, pazaryerine esnafın en fazla iki katı kadar vatandaş alındı. Girişte yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. l İPEK YAVAŞ DHA

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal Adana Adana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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