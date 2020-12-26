53 yıl sonra buluştular

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ilkokul öğretmeni Süleyman Özgören ile bir araya geldi. Ulucak Köyü İlkokulu’ndan 1967 senesinde mezun olan Savaş, “O yıllarda imkansızlıklar içerisinde, derme çatma barakadan bozma yapılarda okuduk. Süleyman öğretmenim, zorluklarla başa çıkabilmeyi, kendi ayaklarımız üstünde durabilmeyi öğretti. Matematiği sevmeyi Süleyman hocama borçluyum” dedi.

Savaş’a 53 yıl önce beraber çektirdikleri siyah beyaz sınıf fotoğraflarını gösteren Özgören de, “Ekrem ve arkadaşları benim ilk öğrencilerimdi. Ekrem okulun önündeki kütüğe oturur sürekli kitap okurdu. O yıllardan da kendini belli eden başarılı bir öğrencimdi. Geldiği noktayı görmek ve beni unutmadığını bilmek gurur verici” diye konuştu.

Kampüsü gezdirdi

Ziyaretin ardından Rektör Savaş, ilkokul öğretmeni Özgören ile kampüste dolaşarak Uşak Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Beraber öğle yemeği yiyen Prof. Dr. Savaş ve Özgören eski yıllardan bahsederek hatıralarını tazeledi.