55. yaşını hiç unutamayacak

ALAŞEHİR Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Halit Samanlı’ya 55’inci yaş gününde, hemşireler sürpriz yaptı. 7 çocuk babası Samanlı’nın refaketçi olarak yanında kalan oğlu Mesut Samanlı (14) hastane yönetiminden sürpriz doğum günün yapabilmek için yardım istedi. Samanlı’nın isteği kırılmadı, hemşireler harekete geçti. Hemşire Tülay Yaman, “Hastalarımıza psikolojik destek de veriyoruz” dedi. l