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    HaberlerEge Haberleri ‘58 mahalleye eşit hizmet götürülecek’
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    26.09.2020 - 02:12 |

    ‘58 mahalleye eşit hizmet götürülecek’

    Karabağlar Belediyesi’nin sorunlara daha hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlediği muhtar toplantıları devam ediyor.

    ‘58 mahalleye eşit hizmet götürülecek’

    28 muhtarı dinleyen Başkan Muhittin Selvitopu, “Temel çalışmalarımızı aksatmayacağız. 58 mahallemize eşit hizmet götürmeyi sürdüreceğiz. Öte yandan Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerini kapsayan imar planına, bakanlıktan onay bekliyoruz. Planlarımız başarılı olursa 17 mahallemizi kapsayan 540 hektarlık alanda da bu modeli yaşama geçirebiliriz” dedi.

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