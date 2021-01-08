59 öğrencinin daha yüzünü güldürdüler

BURHANİYE’DE Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim için gönderilen tabletler, öğrencilere dağıtıldı. Kaymakam İlyas Memiş, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen törenle 59 öğrenciyi sevindirdi. Eğitim hayatlarında başarı dileyen Kaymakam Memiş, bugüne kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 310 tabletin ulaştırıldığını söyledi.



