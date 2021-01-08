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    08.01.2021 - 07:00 | | SEFER TALAY DHA

    59 öğrencinin daha yüzünü güldürdüler

    BURHANİYE’DE Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim için gönderilen tabletler, öğrencilere dağıtıldı.

    59 öğrencinin daha yüzünü güldürdüler

    BURHANİYE’DE Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim için gönderilen tabletler, öğrencilere dağıtıldı. Kaymakam İlyas Memiş, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen törenle 59 öğrenciyi sevindirdi. Eğitim hayatlarında başarı dileyen Kaymakam Memiş, bugüne kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 310 tabletin ulaştırıldığını söyledi.

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