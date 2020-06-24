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    HaberlerEge Haberleri 6.5 ton atık geri kazandırılacak
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    24.06.2020 - 07:00 |

    6.5 ton atık geri kazandırılacak

    Merkezefendi Belediyesi’nin TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile birlikte işbirliği yaparak çevre bilincinin oluşması ve değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için düzenlediği ‘Öğrenciler AEEE Topluyor!’ kampanyası kapsamında 6.5 ton elektronik atık toplandı.

    6.5 ton atık geri kazandırılacak

    Merkezefendi Belediyesi’nin TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile birlikte işbirliği yaparak çevre bilincinin oluşması ve değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için düzenlediği ‘Öğrenciler AEEE Topluyor!’ kampanyası kapsamında 6.5 ton elektronik atık toplandı. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE) ekipler tarafından biriktirilen okullardan toplandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevre bilincinin erken yaşta öğrenilmesi gerektiğini söyledi, “Öğrencilerimize ve hemşehrilerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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