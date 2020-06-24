6.5 ton atık geri kazandırılacak

Merkezefendi Belediyesi’nin TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile birlikte işbirliği yaparak çevre bilincinin oluşması ve değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için düzenlediği ‘Öğrenciler AEEE Topluyor!’ kampanyası kapsamında 6.5 ton elektronik atık toplandı. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE) ekipler tarafından biriktirilen okullardan toplandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevre bilincinin erken yaşta öğrenilmesi gerektiğini söyledi, “Öğrencilerimize ve hemşehrilerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.