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    HaberlerEge Haberleri 6.6’lık depremde 115 canı yitirdik
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    11.11.2020 - 00:04 |

    6.6’lık depremde 115 canı yitirdik

    İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

    6.6’lık depremde 115 canı yitirdik

    Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı yaşandığı belirten AFAD, “İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları ise titizlikle devam ediyor. Yaralılardan bin 11’i taburcu edildi. 23 vatandaşın tedavisi devam ediyor” açıklaması yaptı.
    l DHA

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