6.6’lık depremde 115 canı yitirdik

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı yaşandığı belirten AFAD, “İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları ise titizlikle devam ediyor. Yaralılardan bin 11’i taburcu edildi. 23 vatandaşın tedavisi devam ediyor” açıklaması yaptı.

l DHA