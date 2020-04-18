6 bin ekmek dağıtacak

İlgili birim müdürlerinden bilgi alan Sandal, “Yasal izinlerle personel sayımız azalmasına rağmen temizlikte ve alınan tedbirlerin uygulanması noktasında iyi durumdayız. Bir yandan temizlik ve dezenfekte işlemleri sürerken, diğer yandan yurttaşlarımızın mağdur olmaması için sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgili olarak teyakkuzda olduklarını vurgulayan Sandal, “Hafta sonu 6 bin ekmek dağıtacağız. Günde ortalama 300 eve erzak dağıtmaya başladık. Bu virüsün 3-4 ay sonra farklı alanlardaki yansımaları olacak. Belediye olarak birinci işimiz salgınla mücadele, temizlik, dezenfeksiyon işlemleri, çöp, park ve vatandaşın istediği hizmetler” dedi.