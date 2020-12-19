6 bin leyleğe yuva

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde enerji dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik teknoloji, 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesiyle, 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde Karasal Yaşam dalında Platin ödül kazandı.

Elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir olan leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştiriliyor. ADM Elektrik, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.