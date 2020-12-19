BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 6 bin leyleğe yuva
    ABONE OL
    19.12.2020 - 07:00 | | AA

    6 bin leyleğe yuva

    Aydın, Denizli ve Muğla illerinde enerji dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik teknoloji, 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesiyle, 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde Karasal Yaşam dalında Platin ödül kazandı.

    6 bin leyleğe yuva

    Aydın, Denizli ve Muğla illerinde enerji dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik teknoloji, 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesiyle, 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde Karasal Yaşam dalında Platin ödül kazandı.
    Elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir olan leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği gerçekleştiriliyor. ADM Elektrik, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

    Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

    Sıradaki Haber