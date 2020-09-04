6 ilçeye daha süt

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesinde dağıtım alanını genişletiyor, süt alınan kooperatif sayısı artırılıyor. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan projenin büyümesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor, sütler değerinde satılıyor. Temmuz ayında Bergamalı süt üreticilerinin de projeye dahil edilmesiyle dağıtım alanını genişleten projeyle, Eylül 2020 itibariyle Bayındır, Bergama, Dikili, Ödemiş, Kınık ve Selçuk ilçe merkezlerindeki çocuklar da tanışacak.

30 Haziran 2020’de yapılan birinci dönem süt satışlarıyla Bergama’da Kozak Çamavlu, Yukarıcuma, Hisarköy ve Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’nin üreticilerine sıcak sütte 2.30, soğuk sütte ise 2.45 lira ödeme yapıldı. Bölgede bugün ortalama sıcak süt fiyatı 2,05, soğuk süt fiyatı da 2,20 lira civarında. Süt Kuzusu Projesi’yle kooperatifçiliğin de desteklendiğini belirten İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, “Üreticinin üretmeye devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bu sağlanamazsa kentli sağlıklı ve ekonomik gıdayla buluşamaz. Süt Kuzusu Projesi’ni diğer bölgelerdeki üreticilerle, kooperatif ortaklarımızla buluşturmasını bu açıdan çok önemsiyoruz. Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin tulum peyniri artık Halkın Bakkallarında olacak” dedi.