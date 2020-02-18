18.02.2020 - 00:01 |
60 günlük çalışma 21 günde tamamlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi’ni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na bağlayan Güzelyalı 19/1 Sokak’taki çalışmaları tamamlayıp yolu trafiğe açtı. Poligon Deresi’nin denizle buluştuğu yerdeki yol üzerinde bulunan çelik ızgaralar kaldırdı. İki ayda bitmesi planlanan çalışmalar 21 günde tamamlandı.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.