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    HaberlerEge Haberleri 60 günlük çalışma 21 günde tamamlandı
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    18.02.2020 - 00:01 |

    60 günlük çalışma 21 günde tamamlandı

    60 günlük çalışma 21 günde tamamlandı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi’ni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na bağlayan Güzelyalı 19/1 Sokak’taki çalışmaları tamamlayıp yolu trafiğe açtı. Poligon Deresi’nin denizle buluştuğu yerdeki yol üzerinde bulunan çelik ızgaralar kaldırdı. İki ayda bitmesi planlanan çalışmalar 21 günde tamamlandı.

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