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    HaberlerEge Haberleri 60 milyonluk altyapıda yüzde 45 ilerleme
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    18.12.2020 - 07:00 |

    60 milyonluk altyapıda yüzde 45 ilerleme

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin işbirliğinde 62 milyon lira yatırım ile startı verilen Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmaları hızla sürüyor.

    60 milyonluk altyapıda yüzde 45 ilerleme

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’nin işbirliğinde 62 milyon lira yatırım ile startı verilen Hisarönü-Ovacık Mevkii kanalizasyon hattı çalışmaları hızla sürüyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Şuana kadar yüzde 45’i tamamlandı. Mayıs ayına kadar bu bölgedeki alt yapı çalışmasının bitirmek hedefimiz” dedi.

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