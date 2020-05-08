60. yıla Başkan İnce’den pasta

İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Siteler Mahallesi’nde oturan Neşe (77) ve Mehmet (83) Dolgun çifti, evliliklerinin 60. yılını Başkan Mustafa İnce ile kutladı. Koronavisür tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çift, Başkan Yardımcısı Kazım Çam’ı arayıp yıldönümü pastası istedi. Durumdan haberdar olan Başkan İnce de pasta alıp sürpriz yaptı.

Zor zamanlarda vatandaşın güzel günlerini paylaşmak istediklerini belirten İnce, “Mutluluklarına ortak olduk. Yarım asrı geçkin bir evlilik yaşıyorlar. Sağlıklı uzun nice yıllar diliyorum” dedi. Neşe ve Mehmet çifti de, 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduklarını, uzun evlilik sürecinin temelinde; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğunu dile getirdi.