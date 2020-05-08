BİST98.399-0.18EURO7.700.25USD7.110.27ALTIN392.580.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 60. yıla Başkan İnce’den pasta
    ABONE OL
    08.05.2020 - 00:03 |

    60. yıla Başkan İnce’den pasta

    60. yıla Başkan İnce’den pasta

    İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Siteler Mahallesi’nde oturan Neşe (77) ve Mehmet (83) Dolgun çifti, evliliklerinin 60. yılını Başkan Mustafa İnce ile kutladı. Koronavisür tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çift, Başkan Yardımcısı Kazım Çam’ı arayıp yıldönümü pastası istedi. Durumdan haberdar olan Başkan İnce de pasta alıp sürpriz yaptı.
    Zor zamanlarda vatandaşın güzel günlerini paylaşmak istediklerini belirten İnce, “Mutluluklarına ortak olduk. Yarım asrı geçkin bir evlilik yaşıyorlar. Sağlıklı uzun nice yıllar diliyorum” dedi. Neşe ve Mehmet çifti de, 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduklarını, uzun evlilik sürecinin temelinde; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğunu dile getirdi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber