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    HaberlerEge Haberleri 61 markalı zeytinyağı
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    02.12.2020 - 00:03 |

    61 markalı zeytinyağı

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçe sınırları içindeki memecik türü zeytin ağaçlarından erken hasat, soğuk sıkımla elde edilen zeytinyağına coğrafi işaret alınmasıyla birlikte zeytinyağında markalaşma da arttı.

    61 markalı zeytinyağı

    Coğrafi işaret alınmadan önce 10’u bulmayan marka sayısı, Alaçam Mahallesi’nde Hüseyin Tireli ve Ümit Yeşiltaş tarafından üretilmekte olan zeytinyağına da marka alınmasıyla birlikte 61’e çıktı. Ortaklar, zeytinyağına ‘Meles’ markasını seçti. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Kısa bir süre sonra Milas zeytinyağı, AB’den coğrafi işaret almış ilk ve tek Türk zeytinyağı olacak” dedi.

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