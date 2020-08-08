08.08.2020 - 00:03 |
64. yılı kutladılar
Kent içi disiplini sağlamak, halk sağlığı ve huzurunu korumak adına gece gündüz görev yapan Narlıdere Zabıtası, teşkilatın 64. kuruluş yıldönümü nedeniyle kahvaltıda bir araya geldi.
Buluşmaya, Başkan Ali Engin, belediye bürokratları ve zabıta çalışanları katıldı. Personele hediye çeki dağıtan Başkan Engin, “Zabıtalar yerel yönetimlerin kentteki yüzü, o kentteki hayat kalitesinin garantisidir. Sabırlı, kararlı, güleryüzlü olacağız ve insan odaklı bir iş yaptığımızı unutmayacağız. Önceliğimiz halkın mutluluğu ve refahı. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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