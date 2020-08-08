64. yılı kutladılar

Buluşmaya, Başkan Ali Engin, belediye bürokratları ve zabıta çalışanları katıldı. Personele hediye çeki dağıtan Başkan Engin, “Zabıtalar yerel yönetimlerin kentteki yüzü, o kentteki hayat kalitesinin garantisidir. Sabırlı, kararlı, güleryüzlü olacağız ve insan odaklı bir iş yaptığımızı unutmayacağız. Önceliğimiz halkın mutluluğu ve refahı. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.