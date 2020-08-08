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    HaberlerEge Haberleri 64. yılı kutladılar
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    08.08.2020 - 00:03 |

    64. yılı kutladılar

    Kent içi disiplini sağlamak, halk sağlığı ve huzurunu korumak adına gece gündüz görev yapan Narlıdere Zabıtası, teşkilatın 64. kuruluş yıldönümü nedeniyle kahvaltıda bir araya geldi.

    64. yılı kutladılar

    Buluşmaya, Başkan Ali Engin, belediye bürokratları ve zabıta çalışanları katıldı. Personele hediye çeki dağıtan Başkan Engin, “Zabıtalar yerel yönetimlerin kentteki yüzü, o kentteki hayat kalitesinin garantisidir. Sabırlı, kararlı, güleryüzlü olacağız ve insan odaklı bir iş yaptığımızı unutmayacağız. Önceliğimiz halkın mutluluğu ve refahı. Özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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