65 bin gence ışık oldu

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, kurulduğu 1985 yılından bu yana başta Ege Bölgesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm gençlere el uzatıyor, hayallerinin gerçekleşmesine yardım ediyor. Bu yıl yönetimi devralan ve bir ilke imza atarak Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı unvanını ‘Güç Kaynağı’ olarak değiştiren Ece Elbirlik Ürkmez, kuruluş öykülerini, gerçekleştirdikleri çalışmaları ve planlanan yeni projelerini Milliyet Ege’ye anlattı.

- Cevdet İnci Eğitim Vakfı ne zaman ve nasıl hayat buldu?

Vakfımızın temelleri, İnci Holding’in kurucusu Cevdet İnci tarafından, ülkemizin eğitimde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma gayretine katkıda bulunmak amacıyla 1985 yılında atıldı. O günden bugüne de “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” sloganıyla, Ege Bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Vakfımız, ilk yıllarda her yaştan öğrenciye eğitim bursları ile destek sağlama, yurt, okul ve eğitim tesisleri gibi kalıcı eserlere odaklanırken, son beş yıldır da yaş ve odak gruplarına göre farklılaşan eğitim, teşvik ve ağ kurma programlarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

- Vakfın 35. yaşını kutladığı 2020’de göreve geldiniz. Bir yılınız nasıl geçti, neler yaptınız?

Başkanlığı ikinci nesil üyesi Şerife İnci Eren’den bu yıl devraldım. 2020 bizim için 35. yaşımızı kutladığımız özel bir yıl oldu. Stratejimizi gözden geçirdik ve iş modelimizi ‘bireyin hayal kurmasına ve kendi potansiyelini deneyimlemesine fırsat veren ortamları sağlayarak, becerilerini destekleyerek, her yaştan öğrenciyi sosyal açıdan güçlendirmek’ olarak belirledik. İlk defa projelerimizin sahada yarattığı etkiyi ölçmeye başladık. Kullandığımız unvanlarda da değişiklik yaptık. İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’nı Güç Kaynağı, Vakıf Yöneticisi’ni Simyacı, Kurumsal İletişim ve Raporlama Sorumlusu’nu İletişim Sihirbazı, Proje Sorumlusu’nu Değişim Mühendisi, Eğitim Uzmanı’nı Gelişim Mimarı, Orkestra Şefi’ni Notaların Sihirbazı ve Mali İşler Uzmanı’nı ise Hazinedar olarak anmaya başladık. Bu şekilde çalıştığımız gençliğin enerjisini ekip olarak her an hissediyor, faaliyetlerimizden iletişim yöntemlerimize kadar paydaşlarımıza da hissettirmeyi hedefliyoruz.

- Bugüne kadar kaç öğrenciye ulaştınız?

35 yıldan bu yana devam eden burs programımızla, ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar toplam altı bin 500’ün üzerinde öğrenciye ulaştık. Programı 2020 yılı itibari ile revize ettik, e-bursum (https://e-bursum.com/) platformunu kullanmaya başladık. Gençleri daha iyi tanımak için mülakatlar yapıyoruz. Kariyer yolculuğunda onlara eşlik ederek, iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri sosyal becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Altı haftada bir gerçekleşen ve yedi modülden oluşan çevrimiçi eğitimlerimiz ve buluşmalarımız ile gelişimlerini sürekli takip edeceğiz. Mesela, sosyal sorumluluk projelerinde yer alma kriterimize yönelik, ‘Sanal Gönüllülük’ kavramını aktaracağız. Özellikle üç ve dördüncü sınıftaki öğrencilerimiz için alanlarına göre oluşturacağımız konu başlıklarında dönemde iki defa olmak üzere, “Sektör Buluşması” gerçekleştirip merak ettikleri sorulara ilişkin cevapları işin uzmanlarından duymalarına olanak sağlayacağız.

Teknik eleman yetişiyor

- Gençlere iş olanakları da sunuyorsunuz değil mi?

Evet. Otomotiv yan sanayi sektörüne nitelikli teknik eleman yetiştirmek amacıyla 1 Aralık 2017’de açılışı yapılan Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi İnci Vakfı-Maxion İnci Şubemizde 56 öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Dokuz ve 10’uncu sınıflardaki öğrencilerimiz dört gün pratik uygulama, bir gün sınıf içi eğitimi alıyor. 11’inci sınıftaki 12 öğrencimiz ise fabrika içi oryantasyonları sonrasında haftanın beş günü saha uygulama eğitimlerine ve bölümlerdeki rotasyonlarına devam ediyor. 14 yaşından büyük gençlerimize makine teknolojileri alanında dört yıl süre ile CNC Operatörü yetiştirmek üzere eğitimler veriyoruz.

- ‘Kod İnci’ ve ‘İnci Akademi’ projelerinizden bahseder misiniz?

Devlet okullarında okuyan öğrencilere kodlama eğitimi veriyoruz. 18 haftalık eğitim programını bu yıl 17 öğrencimiz tamamladı. Yeni yılda ise bu sayıyı artırıp projeye sanal ortamda devam edeceğiz. Öte yandan sanayi kuruluşlarında ve özel sektörde çalışanlara yönelik nitelikli eğitimlerin sağlanabilmesi amacıyla 2012 yılında kurulan İnci Akademi, bugün 95 farklı konu başlığı ile 11 binin üzerinde kişiye ulaştı. Elde edilen tüm gelir burs fonuna aktarılıyor. Akademimiz, 2015 yılında tamamlanan Liderlik Akademisi ile TMI Türkiye’den ‘Türkiye’nin En İyi Liderlik Gelişim Ödülü’nü kazandı. Çok mutluyuz.

Çocuklardan 22 konser

- Cevdet İnci Vakfı, başka hangi alanlarda desteklerini sürdürüyor?

Kültür sanat alanında çocuklarımıza yeni yollar açıyoruz. İnci Vakfı Çocuk Orkestramız, 2016’da Naldöken bölgesinde yaşayan, eğitim imkânlarına erişimi kısıtlı çocukların, müziğin zengin dünyası sayesinde, sosyal hayatta güçlü ve topluma katkılı bireyler olmalarını desteklemek hayaliyle kuruldu.

Barış İçin Müzik Vakfı ve Bornova Belediyesi işbirliğiyle, çalışmalarımızı düzenli olarak Naldöken Kültür Merkezi’nde yürütüyoruz. 35 çocukla başlayan orkestra eğitimlerimiz, bugün 76 öğrenciye ulaştı. 6-15 yaş arası 750 kadar çocuğu müzikle tanıştırdık. Çocuklarımız 20’nin üzerinde halka açık konserde sahneye çıkarak performans heyecanını da yaşadı. Bu imkanlardan olabildiğince fazla çocuğu fayda-landırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Akreditasyonu almaya hak kazanan ilk İzmirli vakıf olduk. Programla 17-30 yaşları arasında yüzlerce genç, mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın bir yıla kadar Avrupa’da diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alarak yabancı dillerini geliştirme imkânına sahip oluyor. Vakfımızın şimdiye kadar üç projesi hayata geçmiş bulunuyor. Farklı hibe programları ile yeni fikirlere desteğimiz sürecek.

Seminerlere ilgi büyük

-‘Gezici Kütüphane’ projenizden bahseder misiniz?

2015 yılında Bornova İlçe Halk Kütüphanesi’nin kitap ve Isuzu firmasının araç desteğiyle oluşturulan ‘Gezici Kütüphane’ ile 127 bin 400’ün üzerinde kişiye ulaştık. Kütüphanemizin ikincisi de 2019 yılından bu yana yollarda. Halk kütüphanesi olmayan Menderes, Urla, Seferihisar, Ürkmez ve Menemen’e İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin aracı ile ziyaretler gerçekleştirerek 11 bin 300’ün üzerinde kişiye dokunduk. Okulları ziyarette de uzman vakıf gönüllülerimiz ile birlikte ‘Veli Seminerleri’ düzenlemeye başladık. Toplam 452 saatlik 226 seansta anne-baba-öğretmen gruplarından oluşan 12 bin 200’ün üzerinde kişiye ulaştık.

Aynı konuları Youtube kanalımız ile sanal ortama taşıdık ve bu paylaşımlarımızın da dört bin 400’ün üzerinde izlendiğini görüyoruz. Özellikle bu yıl yaşadığımız pandemi döneminde bunun ne kadar doğru adım olduğunu fark ettik. Yeni yılda paylaşımlarımıza devam edeceğiz.

100’ün üzerindeki STK’dan biri oldu

- Yeni yılda hedefleriniz neler olacak?

2020 senesinde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin örgütsel koçluk desteği sağladığı 100’ün üzerinde STK’dan biri olduk. Hazırladığımız tüm çalışmaları 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gerçekleştirdiğimiz buluşmada gönüllülerimizle de paylaştık. Ayrıca kurucumuz Cevdet İnci’nin vakfımıza bağışladığı Aydın Sultanhisar’daki 100 dönümlük bahçelerde uzmanlarımız tarafından ‘İyi Tarım’ uygulamaları ile çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Başlıca ürünlerimiz zeytin ve zeytinyağı (VİVO tescilli markalı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı) olup, bahçede ayrıca narenciye, erik ve nar meyvesi bulunuyor. Ürünlerin satışından gelen tüm gelir, burs fonuna aktarılıyor. Eğitim alanındaki yerel ve uluslararası fırsatlar ve işbirliklerinin gücüyle çalışmalarımızın etkilerini yeni yılda da artırarak sürdüreceğiz.