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    HaberlerEge Haberleri 65 yaş üstü için seferber oldular
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    29.03.2020 - 00:02 |

    65 yaş üstü için seferber oldular

    Foça’da aralarında ekipler oluşturan gençler, sokağa çıkması yasaklanan ve risk grubunda bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber oldu.

    65 yaş üstü için seferber oldular

    Market alışverişlerini yaparak evlere ulaştıran gençler koronavirüsü kapmamak ve taşımamak içinde özel önlemler alıyor. Gençlere öncülük eden CHP Foça İlçe Kolları Başkanı Caner Aktan, “Bizlere, 552 286 91 57, 531 976 45 37, 539 236 60 09 numaralı telefon numaralarından ulaşabilirsiniz” dedi.

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