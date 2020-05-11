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    HaberlerEge Haberleri 65 yaş üstü sahile aktı
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    11.05.2020 - 00:10 |

    65 yaş üstü sahile aktı

    65 yaş üstü sahile aktı

    İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü grup, kendini dışarı attı, yürüyüş yaptı.

    MASKELER TAKILDI

    Karşıyaka’da, dün 4 saat için sokağa çıkma kısıtlaması sona eren 65 yaş ve üzeri kişiler, sahil bandına gidip güneşli havada yürüyüş yaptı. 21 Mart’tan bu yana evde olan 65 yaş ve üzeri kişiler, güzel havanın keyfini çıkardı. Bazıları parklarda oturdu, bisiklet kullananlar da dikkat çekti. Yaşlıların çoğunun maskelerini taktığı ve önlemlere dikkat ettiği görüldü. Maskesi olmayanlara belediye ekipleri tarafından dağıtım yapıldı.

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