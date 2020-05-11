11.05.2020 - 00:10 |
65 yaş üstü sahile aktı
İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü grup, kendini dışarı attı, yürüyüş yaptı.
MASKELER TAKILDI
Karşıyaka’da, dün 4 saat için sokağa çıkma kısıtlaması sona eren 65 yaş ve üzeri kişiler, sahil bandına gidip güneşli havada yürüyüş yaptı. 21 Mart’tan bu yana evde olan 65 yaş ve üzeri kişiler, güzel havanın keyfini çıkardı. Bazıları parklarda oturdu, bisiklet kullananlar da dikkat çekti. Yaşlıların çoğunun maskelerini taktığı ve önlemlere dikkat ettiği görüldü. Maskesi olmayanlara belediye ekipleri tarafından dağıtım yapıldı.
Ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira cezaBursa'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanınca otomobilini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin TL para cezası uygulandı.