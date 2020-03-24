65 yaş üstüne 50 metreküp su

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Her türlü ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ne iletmeleri yeterli, derhal yerine getireceğiz. Bu zor günlerde hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz, onları hiç yalnız bırakmayacağız” dedi.