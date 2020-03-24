24.03.2020 - 00:01 |
65 yaş üstüne 50 metreküp su
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Elektronik Kartlı Sayaçlı sisteme dahil olan 65 yaş üstü su abonelerine 50 metreküp içme suyu yüklemesi yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Her türlü ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ne iletmeleri yeterli, derhal yerine getireceğiz. Bu zor günlerde hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz, onları hiç yalnız bırakmayacağız” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.