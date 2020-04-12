12.04.2020 - 00:03 |
65 yaş üstüne tek tek ulaşıyor
Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor. g
Bu kapsamda 5 bin 200 vatandaş telefonla arandı, diğerleri de adreslerine gidilerek ziyaret edilmeye başlandı. Aranan vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulup talepleri alındı, 7 gün 24 saat arayabilecekleri 444 00 48 çağrı merkezi numarası hatırlatıldı. Başkan Ahmet Aras da, çınarları aradı, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Taleplerin giderilmesi için talimat veren Aras, “Büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için, tüm birimlerimiz titizlikle çalışıyor” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.