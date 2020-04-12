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    HaberlerEge Haberleri 65 yaş üstüne tek tek ulaşıyor
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    12.04.2020 - 00:03 |

    65 yaş üstüne tek tek ulaşıyor

    Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor. g

    65 yaş üstüne tek tek ulaşıyor

    Bu kapsamda 5 bin 200 vatandaş telefonla arandı, diğerleri de adreslerine gidilerek ziyaret edilmeye başlandı. Aranan vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulup talepleri alındı, 7 gün 24 saat arayabilecekleri 444 00 48 çağrı merkezi numarası hatırlatıldı. Başkan Ahmet Aras da, çınarları aradı, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Taleplerin giderilmesi için talimat veren Aras, “Büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için, tüm birimlerimiz titizlikle çalışıyor” dedi.

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