‘65 yaş üstünün sesini duysun’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. 65 yaş ve üzeri yurttaşların süresiz sokağa çıkma yasağının uygun olmadığını belirten Serter, “65 yaş ve üstü farklı meslek geçmişlerine sahip yurttaşlarımız, Türkiye’nin yakın tarihine şahitlik etmişlerdir ve geleceğimizin inşaasına büyük katkılar sağlamışlardır. Bulaş riski taşımayanlar için sokağa çıkma yasağı sona erdirilmeli” dedi.