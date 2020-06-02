02.06.2020 - 07:00 |
‘65 yaş üstünün sesini duysun’
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi.
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. 65 yaş ve üzeri yurttaşların süresiz sokağa çıkma yasağının uygun olmadığını belirten Serter, “65 yaş ve üstü farklı meslek geçmişlerine sahip yurttaşlarımız, Türkiye’nin yakın tarihine şahitlik etmişlerdir ve geleceğimizin inşaasına büyük katkılar sağlamışlardır. Bulaş riski taşımayanlar için sokağa çıkma yasağı sona erdirilmeli” dedi.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.