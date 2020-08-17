17.08.2020 - 00:03 |
65 yaş üzeri için önlemler artırıldı
Vali Yaşar Karadeniz’in geçenlerde denetimler yaptığı Manisa’da, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 önlemleri getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30’dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi. Valilik açıklamasında, son günlerde yaşanan artışın durdurulmasının amaçlandığı belirtildi. l AA