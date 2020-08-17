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    HaberlerEge Haberleri 65 yaş üzeri için önlemler artırıldı
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    17.08.2020 - 00:03 |

    65 yaş üzeri için önlemler artırıldı

    Vali Yaşar Karadeniz’in geçenlerde denetimler yaptığı Manisa’da, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yeni Kovid-19 önlemleri getirildi.

    65 yaş üzeri için önlemler artırıldı

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve 17.30’dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi. Valilik açıklamasında, son günlerde yaşanan artışın durdurulmasının amaçlandığı belirtildi. l AA

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