16.03.2020 - 00:04 |
65 yaş ve üzerine korona uyarısı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlolmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın tespit ettiği risk gruplarındaki İzmirlilere, “Çok zorunlu olmadıkça toplu ulaşım araçlarını kullanmayın” çağrısı yaptı.
Sürekli dezenfekte ediliyor olsa da toplu taşıma araçlarının en önemli risk alanları arasında olduğunu ifade eden Soyer, “Başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olmak üzere, hamilelerin, yasal süt iznindeki annelerin, bağışıklık sorunu olanların, kanser tedavisi görenlerin, organ nakli olanların, kronik solunum yolu, kalp damar, obezite, şeker ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunanların; virüsün yarattığı tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar, çok zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum” dedi.
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.