65 yaş ve üzerine korona uyarısı

Sürekli dezenfekte ediliyor olsa da toplu taşıma araçlarının en önemli risk alanları arasında olduğunu ifade eden Soyer, “Başta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olmak üzere, hamilelerin, yasal süt iznindeki annelerin, bağışıklık sorunu olanların, kanser tedavisi görenlerin, organ nakli olanların, kronik solunum yolu, kalp damar, obezite, şeker ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunanların; virüsün yarattığı tehdit tamamen ortadan kalkıncaya kadar, çok zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını önemle rica ediyorum” dedi.