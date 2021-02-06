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    HaberlerEge Haberleri 65 yıllık birikim Anadolu’ya yayılacak
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    06.02.2021 - 07:00 |

    65 yıllık birikim Anadolu’ya yayılacak

    Gelişmiş üniversitelerin altyapısını, yetişmiş akademik kadrosunu ve birikimini yeni gelişen üniversitelerle paylaşacak YÖK Anadolu Projesi’nde; Ege Üniversitesi (EÜ) de yer aldı. EÜ, Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi ile eşleşti.

    65 yıllık birikim Anadolu’ya yayılacak

    Projede yer alan 12 ‘Kıdemli Üniversite’den biri olduklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şöyle konuştu:

    Yükseköğretimde yeni sayfa

    “Bu kutsal görevin paydaşı olmamıza olanak tanıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür ediyorum. Proje, birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden biri olacak. Yükseköğretim tarihinde yeni bir sayfa açacak. Ege Üniversitesi’nin 65 yıllık birikimini aktarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişiminin en önemli unsurlarından birisi, bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan ilerlemelerdir. Ege Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluğunun bilinciyle hareket ediyor, ürettiğimiz bilgiyi ülkemizin ve bölgemizin gelişimi için kullanıyoruz” diye konuştu.
    EÜ, Bitlis Eren Üniversitesi’ne Beslenme ve Diyetetik; Iğdır Üniversitesi’ne ise İngiliz Dili ve Edebiyatı, Havacılık Yönetimi, İnşaat Mühendisliği ve Hemşirelik gibi alanlarda destek olacak.

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