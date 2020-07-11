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    HaberlerEge Haberleri 650 kişilik salonda tüm önlemler tamam
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    11.07.2020 - 00:03 |

    650 kişilik salonda tüm önlemler tamam

    Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Konferans Salonu’nda nikah işlemleri yapmaya başladı.

    650 kişilik salonda tüm önlemler tamam

    650 kişilik salonda koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenlerine kurallar dahilinde belirlenen kişi sayısı katılabiliyor. Vatandaşlar için kapalı otoparkın yer aldığı alanda, nikaha katılanlara dezenfektan verilerek vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.

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