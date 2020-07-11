11.07.2020 - 00:03 |
650 kişilik salonda tüm önlemler tamam
Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Konferans Salonu’nda nikah işlemleri yapmaya başladı.
650 kişilik salonda koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenlerine kurallar dahilinde belirlenen kişi sayısı katılabiliyor. Vatandaşlar için kapalı otoparkın yer aldığı alanda, nikaha katılanlara dezenfektan verilerek vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.