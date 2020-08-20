650 konteyner, kent sokaklarına çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yüzde 70’lik hibesi karşılığında 250 adet, üzeri sigara izmarit tablalı, sallanan çöp kovası ile 800 litrelik 600 adet, plastik tekerlekli 200 litrelik 50 adet konteyner satın alındı. Başkan Mesut Ergin, konteynerler ve kovaların Talatpaşa Caddesi’nden başlanarak acil ihtiyacı olan mahallelere yerleştirileceğini belirtti.