66’sında liseyi bitirdi gözü tıp fakültesinde

Yurdagül Atlar, 66 yaşında büyük bir mutluluğu yaşıyor. Zorlu yaşam yolculuğunda eğitim tutkusu hep içinde olan Atlar, önce ilerleyen yaşında ortaokulu bitirdi; ardından da Halk Eğitim Merkezi’nin yönlendirmesi ve rehberliğiyle açıköğretim lisesine kayıt yaptırdı. Atlar, üstün çabasıyla lise diploması almaya hak kazandı.

Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, açıköğretim lisesini başarıyla tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan Yurdagül Atlar’ı makamında kabul etti, “Yurdagül Hanım, elde ettiği başarıyla, eğitimin ve öğrenmenin günü, yaşı ve saati olmadığını herkese bir kez daha hatırlattı” dedi.

‘Halka ışık tutacak’

Yurdagül Atlar’ın önce ortaokulu, ardından da liseyi bitirdiğine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, şu noktaların altını çizdi: “Yurdagül Hanım’ın üstün gayreti önemli. Kendisine lise diplomasını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onun gayretlerinin tüm öğrencilerimize ve halkımıza ışık tutacağı inancındayım. Şimdi de Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarıyla üniversite sınavına büyük bir azimle hazırlanıyor.”

Yurdagül Atlar, yıllardır içinde kalan okuma isteğini wdubded yxıgihgukdısı mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Denizli’deki eğitim camiasına teşekkür eden Atlar, “Öğrencilik hayatımda hep yanımda oldular, destek verdiler. Yeni hedefim, üniversite sınavına girerek tıp fakültesi ya da bilgisayar mühendisliği öğrenimi görmek. Bunu başarabilmek için çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.