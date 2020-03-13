7/24 GÖREVDELER

Manisa Büyükşehir Belediyesi koronavirüse il genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. 17 ilçede, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda 7/24 çalışmaların süreceğini belirten yetkililer; cami, park, okul, sosyal alanlar, ulaşım araçları gibi toplu kullanım alanlarında ilaçlama yapıldığını belirtti.

Akhisar Belediyesi de pazaryerleri ve parkların ardından okullarda da dezenfeksiyon uygulamalarına başladı. İşlemlerin öğrencilerin okullarda olmadığı zaman dilimlerinde yapılacağı belirten Başkan Besim Dutlulu, “Çocuklarımızı salgın hastalıklardan korumak için tüm imkanları seferber ediyoruz” dedi.