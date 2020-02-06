BİST122.3210,15EURO6,590,16USD5,990,09ALTIN299,500,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 7/24 hizmet verecekler
    ABONE OL
    06.02.2020 - 01:42 |

    7/24 hizmet verecekler

    Edremit Belediyesi, vatandaşa 7/24 hizmet verecek çağrı merkezinin altyapı hazırlıklarını tamamladı.

    7/24 hizmet verecekler

    Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kayıt altına alınacağı çağrı merkezinde, her işlem mutlaka ilgili müdürlüğe aktarılarak süreç ve ulaşılan sonuç hakkında vatandaşa dönüş yapılarak bilgi verilecek. Edremitliler artık şikâyet, talep ve önerilerini belediyeye gelmeden, günün her saatinde 444 85 10 numaralı telefonu arayarak ilgili müdürlüğe iletebilecek. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla çalışacak çağrı merkezimizle, hızlı ve etkili hizmet vermeyi, belediye hizmetlerini hantallıktan kurtararak sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

    Altınoluk’a kütüphane

    Öte yandan Edremit Belediyesi, Altınoluk Halk Kütüphanesi’ni hizmete hazır hale getirdi. Yeni kütüphane, Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nin üst katında hizmet verecek.

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
    daha fazla video için
    Berberden gözü kapalı tıraş şovOsmaniye’nin Kadirli ilçesinde 20 yıllık berber Mehmet İşçan’a müşterileri gözü kapalı tıraş yaptırmak için geliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var.

    Dev proje gün sayıyor!

    Dev proje gün sayıyor!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    Sıradaki Haber