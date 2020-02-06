7/24 hizmet verecekler

Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kayıt altına alınacağı çağrı merkezinde, her işlem mutlaka ilgili müdürlüğe aktarılarak süreç ve ulaşılan sonuç hakkında vatandaşa dönüş yapılarak bilgi verilecek. Edremitliler artık şikâyet, talep ve önerilerini belediyeye gelmeden, günün her saatinde 444 85 10 numaralı telefonu arayarak ilgili müdürlüğe iletebilecek. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla çalışacak çağrı merkezimizle, hızlı ve etkili hizmet vermeyi, belediye hizmetlerini hantallıktan kurtararak sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.



Altınoluk’a kütüphane



Öte yandan Edremit Belediyesi, Altınoluk Halk Kütüphanesi’ni hizmete hazır hale getirdi. Yeni kütüphane, Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nin üst katında hizmet verecek.