18.04.2020 - 00:02 |
7 Haziran günü muhtar seçimi
Kuşadası İlçe Seçimi Kurulu, Muhtar Ahmet Zeki Akıncı’nın (63), 30 Mayıs’ta hayatını kaybetmesi nedeniyle Camiatik Mahallesi seçimlerinin 7 Haziran günü yapılacağını duyurdu.
Son seçimlere KOAH hastası olmasına rağmen giren ve kazanan Akıncı, “Yıkılmadık ayaktayız, görevimizin başındayız” yazılı seçim afişleriyle dikkat çekmişti.
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