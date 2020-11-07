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    HaberlerEge Haberleri 7 kişiye can oldu
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    07.11.2020 - 07:00 |

    7 kişiye can oldu

    18 yaşındaki gencin bağışlanan organları yedi hastaya umut oldu.

    7 kişiye can oldu

    18 yaşındaki gencin bağışlanan organları yedi hastaya umut oldu. Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde, modern tıbbın sağladığı tüm olanakları kullandıklarını belirten Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ali Rıza Şeren, “Hastanın durumu ve hastalığın özelliği nedeniyle beyindeki hasar geri döndürülemez olabiliyor. Böyle durumlarda beyin ölümü gerçekleştiğini gösteren testlerin yapılması, beyin anjiyografisinde beyinde kan akımının olmadığının gösterilmesi ile beyin ölümü tanısı kesin olarak konuluyor. Hasta yakınının rızası ve talebi olursa organ bağışı ve organ nakli işlemleri başlatılıyor” dedi.
    Bağışlanan organlar, hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Sert’in de aralarında bulunduğu çeşitli illerden gelen ekipler tarafından alındı. Karaciğer, kalp, akciğerler, böbrekler ve kornealar, Türkiye’nin dört bir yanında yıllardır organ nakli bekleyen yedi hastaya ulaştırılacak.

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