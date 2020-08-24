7 takviye daha yapacağız

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren İzmir temsilcisi Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, takıma en az 7 takviyenin yapılacağını söyledi. Genç teknik adam, “2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor” dedi. Transfer döneminde şimdiye kadar Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay ve Yunanistan’ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye’yi renklerine bağlayan Göz Göz, yeni isimlerle taraftarını da heyecanlandırmak istiyor.

‘Yönetimimiz yoğun’

Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, “Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz” diye konuştu. Sarı kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.