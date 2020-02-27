70 dakikada Midilli

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’yı ziyaret eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçeden Midilli Adası’na düzenlenecek gemi seferleriyle hem turizmin gelişeceğini hem de terk edilen Rum köyü Sazak’ın önemli bir turizm destinasyonu olacağını söyledi. Midilli’nin güney kıyıları ile Karaburun’un sadece 20 deniz mili mesafede olduğunu kaydeden Erdoğan, katamaran tipi gemilerle yaklaşık 70 dakikalık yolculukla Midilli’nin güneyindeki Plomari kentine ulaşılabildiğini vurguladı.

Karaburun’da mübadelede terk edilen Rum köyü Sazak’ın uluslararası turizme kazandırılmasını çok önemsediklerini belirten Başkan Erdoğan, “Sazak’tan ayrılan Rumlar, Sakız ve Midilli başta olmak üzere Yunanistan’ın farklı coğrafyalarına dağılmışlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Sazak’ı kentsel sit ilan ettiğini, geçen Aralık ayında kamuoyumuzla paylaşmıştık. Yarım kalan hatıraların simgesi olan bu köyümüzü, tıpkı Fethiye’deki Kayaköy gibi bir çekim merkezine dönüştürme hedefimizde, Midilli ile Karaburun arasında yapılacak gemi seferleri çok önemli işlev yüklenecek” dedi.



Karaburun’un tam karşısında Plomari’nin, Yunanistan’ın dünyaca ünlü içkisi Uzo’nun anavatanı olduğunu, Plomari’ye bağlı Paleokipos’un ise ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın doğduğu köy olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, projesinin ayrıntılarını şöyle açıkladı:



‘Turlar yapılabilir’



“Karaburun’da, 1923 mübadelesinde anavatana gelen, kökleri Midilli’de olan çok sayıda ailemiz bulunuyor. İzmir’den Midilli’ye seyahat etmek isteyenlerin Ayvalık’a gitmelerine ve geceleme yapmalarına gerek kalmadan, şehir merkezine bir saat mesafedeki Karaburun’u kullanmaları çok daha kolay olacak. Plomari’ye giden yurttaşlarımız için Midilli’yi tanıtan turlar düzenlenebilir. Aynı şekilde Karaburun’a gelen Yunanlı dostlarımız için Sazak’ı, Mordoğan’ı ve birbirinden güzel dağ köylerimizi, hatta Çeşme’yi tanıyacakları turları bizler yapabiliriz.”



Erdoğan, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’nın anneannesinin Karaburun’dan Alaçatı’ya gittiğini, dedesinin de Ayvalıklı bir mübadil torunu olduğunu belirtti; atalarının soyadının da Karaburun’dan geldiğini söyledi.